Komt D66 weg met de aanpassingen van de inlichtingenwet en het afschaffen van het referendum?

Tegenstrijdigheden

Ollongren had bij die uitkomst dinsdag heel wat makkelijker in de Kamer gestaan. Nu moest ze weer uitleggen waarom de Wiv wél beter is geworden door de aanpassingen als gevolg van het 'nee', terwijl ze toch nog steeds vindt dat het raadgevend referendum een ondeugdelijk instrument is dat dient te verdwijnen.



'We hebben geconcludeerd dat er nog zorgen waren over de wet en het kabinet is daaraan tegemoet gekomen', concludeerde Ollongren. 'Je zou kunnen beargumenteren dat er per saldo sprake is van een verbetering.' De D66-bewindsvrouw moest op eieren lopen, omdat premier Rutte afgelopen vrijdag nog weigerde om te zeggen dat de wet is verbeterd, juist om nieuwe discussies over het nut van referenda te voorkomen.



Ollongren kwam er mee weg, ook omdat de oppositie met haar eigen tegenstrijdigheden worstelde. Partijen als PVV, Forum voor Democratie en SP deden de zes aanpassingen van de Wiv dinsdag eensgezind af als 'zes wassen neuzen'. 'Het is boter-, boter-, boterzacht', meende PVV'er Martin Bosma.