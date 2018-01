KNAW: gevreesde 'braindrain' bestaat niet, onze universiteiten worden steeds beter

Aantrekkelijk onderzoeksland

Kwalitatief zijn de binnenkomende wetenschappers iets beter dan de vertrekkende academici

Dat Nederland per saldo een aantrekkelijk onderzoeksland is, blijkt bijvoorbeeld uit het geringe aantal buitenlandse academici dat na afloop van een Nederlandse researchbeurs weer vertrekt. Dat is nog geen tien procent, aldus de KNAW. Volgens het advies heeft dat vooral te maken met de hoge kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek in Nederland. Hetzelfde kan de groeiende toeloop van buitenlandse wetenschappers verklaren. In vijftien jaar tijd verdubbelde tot verdrievoudigde het aandeel niet-Nederlandse docenten en hoogleraren aan de universiteiten.



Netto lopen de universiteiten niet alleen niet leeg, aldus het KNAW-rapport, kwalitatief zijn de binnenkomende wetenschappers iets beter dan de vertrekkende academici. Dat blijkt uit een analyse van hun wetenschappelijke publicaties. De Akademie maakt zich wel zorgen over de toekomst, vooral met snel opkomende onderzoekslanden als China en India, die zowel voor Nederlandse als buitenlandse wetenschappers aantrekkelijker kunnen worden, maar ook met Duitsland waar het nieuwe regeerakkoord investeringen in wetenschap verder opvoert. De universiteiten moeten meer samen optrekken in de werving en opvang van buitenlands talent, denkt de KNAW die eerder pleitte voor gezamenlijke profilering als de University of the Netherlands.