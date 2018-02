Klaver op partijcongres: GroenLinks gaat in honderd gemeenten besturen

In 2014 had GroenLinks nog last van de interne perikelen die de partij in 2012 ook landelijk vloerden. In 2017 kwam de partij onder leiding van Klaver sterk terug bij de landelijke verkiezingen, maar uiteindelijk met te weinig zetels om een vaste plek aan de formatietafel te kunnen afdwingen. Na twee pogingen werd GroenLinks ingeruild voor de ChristenUnie. 'Nu op landelijk niveau de verandering uitblijft, gaan we die in gemeenten afdwingen', aldus Klaver zondag.



Daarbij viel hij D66, de naaste electorale concurrent in veel gemeenten, aan op het meest gevoelige punt: de wil om compromissen te sluiten in formatie-onderhandelingen. De Democraten liggen onder vuur omdat zij deze week in de Tweede Kamer bijdroegen aan de afschaffing van het raadgevend referendum. Zoiets zal Klaver nooit doen, zei hij: 'Het is niet dat andere partijen geen idealen hebben, maar wij houden er aan vast. Dat maakt ons anders. Onze idealen gelden niet alleen in de campagne. Onze idealen gelden juist als we de macht kunnen grijpen. Wij gooien onze kroonjuwelen niet het raam uit.'