Kippenvlees kan veilig gegeten worden; giftige leghen belandt alleen in de soep

'Een leghen die gehouden wordt voor haar eieren belandt niet als kipfiletje in de supermarkt', legt NVWA-woordvoerder Lex Benden uit. 'Voor zulke producten worden vleeskuikens gebruikt.' Vleeskuikens leven maximaal twaalf weken totdat ze geslacht worden. Daarna wordt hun stal gereinigd. De bloedluis, het insect waartegen het middel van Chickfriend dat fipronil bevatte werd ingezet, heeft door die regelmatige reinigingsbeurten geen kans zich te nestelen. Daarom heeft de kippenvleesindustrie geen last van bloedluis.



Als leghennen na anderhalf jaar minder productief worden, worden ze geslacht en verwerkt in producten als soepen en vleeswaren. 'Dat vlees wordt vermengd met dat van andere kippen', zegt Benden. 'Het fipronil in de besmette kippen wordt daardoor verdund. En in een blik soep zit ook gewoon niet zoveel kip. We hebben het dus niet over enorme gehaltes fipronil.' Desondanks blijven de kippen op de verdachte boerderijen voorlopig achter slot en grendel. Benden: 'Er zit misschien niet veel fipronil in de kippen, maar wij vinden dat het er sowieso niet in hoort te zitten.' De NVWA onderzoekt nog hoe hoog het fipronil-gehalte in de kippen precies is.