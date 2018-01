Kinderen slikken steeds vaker kleine batterijen door - en dit moet je doen als dat gebeurt

Wat moet je doen als je vermoedt dat je kind een knoopcel heeft ingeslikt?

Er is meestal geen reden om het noodnummer te bellen, aldus kinderarts De Ridder. Wel is het zaak meteen een röntgenfoto te laten maken door een (huis)arts, en niet een dag te wachten. 'Het is geen minutenwerk, maar na een aantal uur kan het zuur een gat maken in de slokdarm, en vervolgens in de luchtpijp of aorta.' Is de batterij binnen een paar uur verwijderd, dan is de schade meestal niet blijvend.