Kinderen kunnen voortaan - zonder medisch dossier - slecht rijgedrag van ouders melden

Geen gebreken

De richtlijn kent geen leeftijdsgrens

'We geven de voorkeur aan een brief die wordt ondersteund door de bevindingen van een arts of een maatschappelijke instantie, maar als die niet wil meewerken en de brief is geloofwaardig, beginnen we een onderzoek', zegt een woordvoerder van het CBR. De richtlijn kent geen leeftijdsgrens.



De man uit Beek had in 2015 nog zijn rijbewijs verlengd. Op zijn eigen verklaring vinkte hij geen klachten aan, en ook een arts zag geen gebreken die het autorijden verhinderden. Op grond hiervan verlengde het CBR zijn rijbewijs.



De familieleden van de man vinden dat het CBR zijn aanvraag te lichtzinnig heeft goedgekeurd. In 2012 viel hij flauw, met ernstige veranderingen in zijn spraak en gedrag als gevolg. Ook zou hij eind 2014 van zijn fiets zijn gevallen. Uit een daaropvolgende CT-scan bleek dat hij hersenletsel had opgelopen, zo schreven de familieleden in een brief aan het CBR.