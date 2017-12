Kerstpakketten belanden steeds vaker op Marktplaats: vrekkig of vindingrijk?

Opmerkelijk is dit jaar niet alleen het aanbod, maar ook de vraag naar kerstpakketten op Marktplaats. 'Vond vanmiddag moeilijk, mensen met die grote kerstpakketten te zien lopen en allemaal opgewonden', schreef een arbeidsongeschikte man uit de provincie Utrecht. En dus vroeg hij of iemand hem dit jaar toevallig zijn kerstpakket wilde schenken. Een West-Terschellingse vrouw, die door haar 'chronische en zeldzame hersenaandoening' nooit heeft kunnen werken, plaatste eenzelfde oproep op Marktplaats. 'Ik ben zo nieuwsgierig naar de ervaring hoe het is om een kerstpakket te krijgen en te mogen uitpakken. Dat klinkt misschien stom en suf - I know - maar het is wel zo.'



Bijstandsmoeder Linda zette een paar dagen voor kerstmis een advertentie op Marktplaats. 'Durf te vragen: ik ben op zoek naar evt kerstpakket of extra dingen. Wil dit graag voor m'n zoon en mezelf. We hebben niet veel geld, schaam me best erg, maar vraag het toch.' De Leusdense, die niet met haar achternaam in de krant wil, hield een posttraumatische stressstoornis over aan de gewelddadige relatie met haar ex. In het nieuwe jaar wil ze zich weer op de arbeidsmarkt wagen, maar tot die tijd leeft ze van een uitkering. En dus vieren zij en haar 11-jarige zoontje noodgedwongen een sobere kerst. 'Ik heb een gourmetpan geleend en wat kip kunnen halen. Met wat minipannenkoekjes erbij ziet er al snel feestelijk uit. Maar het geld is gewoon nihil momenteel en met de feestdagen wil je toch iets extra's voor je kind.'