Kees Hoekert (1929 - 2017): grootvader van de Nederwiet

Einde van een tijdperk

Hoekert, een stevige drinker, was stomvervelend als hij dronken was. Rode port aangelengd met cola sloeg hij in grote hoeveelheden naar binnen. Door zijn wanen, het gevolg van overmatig drankgebruik, stootte hij vrienden af. Een straffe roker is hij vreemd genoeg nooit geweest.



Zijn boot takelde af. Eens een bezienswaardigheid met manshoge hennepplanten op het dak, en absurditeiten als een bankstel in de mast en honderden tandenborstels aan waslijnen, was De Witte Raaf verworden tot een verveloze en vervuilde schuit.



Buren en het Leger des Heils hielden een oogje in het zeil. Op een zondagmiddag in september 2011 trof zijn buurman, voormalig theaterproducent André Agterof, hem aan op de vloer van zijn boot. Hoekert kon niet meer overeind komen. Met een ambulance werd hij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij zes weken heeft gelegen.



Vervolgens is hij overgebracht naar een psychiatrische kliniek in Nunspeet, waar hij ter observatie werd opgenomen. Daar werd duidelijk dat zijn korte-termijngeheugen achteruitholde. Uiteindelijk belandde hij in een verpleeghuis in Elburg.



Terug in de bijbelbelt, terug in de moederschoot, declameerde hij met veel plezier psalmen. Zijn streng godsdienstige opvoeding keerde zich ook tegen hem. Soms werd hij overvallen door de angst dat hij straks zou moeten boeten voor zijn verleden.



Andere keren was hij baldadig en haalde hij een van zijn vele zelf verzonnen gezegdes aan. 'Marihuana kan geen kwaad, zeggen de doktoren. Een kind dat aan de hennep gaat, is niet verloren.'



De Witte Raaf werd verkocht en weggesleept. Toen Waternet, dat de Amsterdamse binnenwateren beheert, probeerde de drijvende tuinen weg te slepen, gaven ze geen krimp. De wortels bleken vergroeid te zijn met de bodem. Kees Hoekert heeft zich nooit zonder slag of stoot gewonnen gegeven.



De tuinen zijn later met zwaarder materieel losgerukt. 'Einde van het hippietijdperk', stelde buurman Agterof met gevoel voor drama vast.