Kan een inwoner via de rechter de burgemeester van Amsterdam dwingen strenger op te treden tegen roekeloze fietsers?

In het gedaagdenbankje schieten de huisjurist en de gemeenteadvocaat zelfs kort in de lach bij de suggestie dat ze dat zouden willen weerspreken. 'Iedereen die weleens in de stad komt, weet dat fietsers vaak door rood rijden', zegt ook rechter Walraven.



In het kort geding 'Bakker versus de burgemeester van Amsterdam' draait het dan ook om een andere vraag: Kan Bakker als simpele inwoner van Amsterdam de burgemeester via de rechter dwingen om strenger op te treden tegen fietsers die overtredingen begaan?



Zelf is de oud-advocaat daarvan overtuigd. Een toga mag hij dan niet meer dragen, ook in jasje en spijkerbroek weet hij zijn zaak nog met passie te bepleiten. Zo somt hij een lange reeks ongelukken die hij en zijn vrouw de afgelopen jaren hebben gehad als gevolg van onverantwoord fietsgedrag. Aangezien hij een gat in zijn achillespees heeft, kan hij niet snel genoeg wegspringen. 'Ik voel mij onveilig.'