Kampioen van de voorkeurstemmen is klaar voor het kabinet

Volendammers zijn ambitieuze lui. Ze schoppen het ver in de muziek, de visserij, het voetbal, de bouw of de toeristenbranche. Dat ze voor de politiek kiezen, komt zelden voor. Mona Keijzer (48) is een grote uitzondering. Ze is hardcore Volendams. Als ze bij de lokale omroep Lovo achter de microfoon kruipt, wordt het voor de niet-Volendammer lastig haar te volgen.



In Volendam stemmen ze nogal rechts. De PVV scoort er hoog, Geert Wilders gaat er in verkiezingstijd graag een visje eten of een boottochtje maken.