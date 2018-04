Kamervoorzitter Arib vraagt SP'er Peter Kwint: 'Waar is uw jasje?'

Zo probeerde Wouter Bos ooit om Hans Spekman te verleiden een overhemd en jasje te dragen

Arib staat met haar oog voor decorum in een lange traditie, memoreerde het dagblad Trouw eerder al eens. Zo kreeg minister Aart Jan de Geus in 2002 een standje omdat hij zijn colbertje over zijn stoel had gehangen. Waarnemend Kamervoorzitter Erica Terpstra maande de CDA'er om 'uit respect voor uw ambt hier niet in hemdsmouwen te gaan zitten'. Morrend ging De Geus overstag.



Ook CDA-staatssecretaris Henk Bleker kwam in aanvaring met toenmalig Kamervoorzitter Gerdi Verbeet toen hij zich in de Kamer vertoonde zonder stropdas. Verbeet besloot hem tijdens het debat een das cadeau te doen. 'Want ik zie dat u een nieuwe gewoonte introduceert in de Kamer, en dat heb ik liever niet.'