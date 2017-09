Kamerleden willen onderzoek naar misbruikzaak Defensie

Dit gaat niet over seks. Het gaat over macht. Over het verlangen om anderen te domineren en controle over hen uit te oefenen Amerikaanse psycholoog James Asbrand

Zaterdag pleitte de militaire vakbond VBM voor een onafhankelijk meldpunt waar militairen hun verhaal over misbruik kwijt kunnen. 'Wij zullen bij de minister aandringen op zo'n meldpunt', zegt PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul. 'Vreeburgs verhaal toont haarfijn aan hoe belangrijk het is, net als bij de katholieke kerk destijds, om het taboe te doorbreken. Ik weet dat seksueel misbruik bij vrouwen in het leger taboe is, maar dat zal bij mannen nog vele malen groter zijn. Een meldpunt zou een eerste stap zijn in de tegemoetkoming van de slachtoffers, zodat ze niet onzichtbaar blijven.'



In de Verenigde Staten en Groot-Brittannië is gebleken dat ook mannen in het leger geregeld het slachtoffer zijn van seksueel misbruik. Onderzoek uit 2014 toont aan dat in het Amerikaanse leger 52 procent van de slachtoffers man is. Jaarlijks gaat het in de VS om 10.600 mannen.



Seksueel misbruik van mannen in het leger heeft vaak weinig te maken met lust, zegt de Amerikaanse psycholoog James Asbrand, die bij het Veterans Affairs Medical Center van Salt Lake City mannelijke slachtoffers behandelt. 'Dit gaat niet over seks. Het gaat over macht. Over het verlangen om anderen te domineren en controle over hen uit te oefenen.' De meeste daders zijn volgens Asbrand hetero.