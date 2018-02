Kamer mijdt debat over 'slimme en domme volken'-uitspraken van FvD's Hiddema

'Vreemde constructie'

We weten nu niet wat het kabinet vindt. Dit is geen vertoning Lodewijk Asscher

Opmerkelijk is dat ook coalitiepartij D66 het debatvoorstel van Klaver afwees. 'Natuurlijk zijn de uitlatingen van Hiddema volstrekt verwerpelijk', zei D66-Kamerlid Jan Paternotte, 'maar deze constructie met de premier is vreemd.' D66 en VVD wezen Klaver op een debat volgende week waarbij over discriminatie zal worden gesproken. Daar zou GroenLinks Forum voor Democratie kunnen aanspreken op de woorden van Hiddema.



Volgens PvdA'er Lodewijk Asscher is er juist alle reden om Rutte over racisme en discriminatie naar de Kamer te roepen. Asscher memoreerde een toespraak afgelopen vrijdag van minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren waarin zij kritiek uitte op een ander lid van FvD die hetzelfde beweerde als Hiddema. Volgens Asscher stelde de Rijksvoorlichtingsdienst, die onder de verantwoordelijkheid valt van Rutte, dat Ollogren sprak als D66'er. Ollongren zelf zei echter dat ze als minister en dus namens het kabinet had gesproken. 'Dus we weten nu niet wat het kabinet vindt', zei Asscher. 'Dit is geen vertoning.'