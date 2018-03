Kabinet wil asielzoekers terugsturen naar België en Duitsland: 'Dit ontmoedigt doorreizen'

Het is spierballentaal VluchtelingenWerk Nederland

Harbers: 'Het gaat om zuiverheid in het systeem, waar nu nog allerlei onevenwichtigheden in zitten. Een asielzoeker die Europa bereikt, moet asiel aanvragen in het eerste land waar hij in de EU aankomt. Dat doet hij vaak niet, omdat hij naar Nederland of Zweden wil. In de landen daartussen wordt hij niet geregistreerd, want daar hebben die landen geen belang bij. Dat moet anders. Zoals we de last aan de buitengrens moeten verdelen, moeten we ook asielpieken in bestemmingslanden evenredig verdelen.'



Volgens de zogenoemde 'Dublin-claim' (een Europese afspraak uit 2003) kan een asielzoeker worden teruggestuurd naar een ander Europees land als hij daar eerder asiel heeft aangevraagd. Terugsturen naar doorreislanden kan alleen als lidstaten bewijs accepteren dat een asielzoeker daar eerder is geweest. Dat probeert Nederland nu al, zegt VluchtelingenWerk Nederland, dat weinig fiducie heeft in de poging van Harbers. 'Het is spierballentaal. Bovendien zit Nederland in de Europese ranglijst op of rond wat gemiddeld een eerlijke opvang is. Dus zo solidair is dit niet.'