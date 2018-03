Kabinet trekt 20 miljoen euro extra uit om sluiting van kleine scholen te voorkomen

Kleine scholen moeten met minder leerkrachten en minder geld toch proberen hun leerlingen even goed les te geven als grote scholen. Om de kwaliteit te waarborgen, kunnen ze wel wat extra's gebruiken, vindt minister Arie Slob voor Basisonderwijs. Kleine scholen zijn bovendien vaak te vinden in gebieden waaruit mensen wegtrekken. Om die krimpregio's niet nog onaantrekkelijker te maken en niet nog meer jonge gezinnen weg te jagen, is het volgens Slob belangrijk dat de scholen openblijven.



De scholen, die in de zomer de eerste 10 miljoen kunnen verwachten, mogen zelf bepalen wat zij met het geld doen. Ze kunnen bijvoorbeeld samen met een andere school muziekles inhuren of een onderwijsassistent aannemen voor een combinatiegroep.



De kleinescholentoeslag stond vier jaar geleden nog ter discussie. Toenmalig staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) wilde de toeslag overhevelen van de kleine scholen naar gemeenten en provincies. Die zouden het geld dan moeten gebruiken om samenwerking en fusies te stimuleren. Dekker kwam hier vervolgens op terug, als geste naar de voormalige oppositiepartijen ChristenUnie, SGP en D66.



De 20 miljoen euro extra die nu wordt uitgetrokken, was al aangekondigd in het regeerakkoord. Daarin staat dat het kabinet inzet op 'een pluriform scholenaanbod en thuisnabij onderwijs'.