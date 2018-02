Kabinet trekt 117 miljoen euro extra uit voor opruimen kernafval Petten

Het kabinet moet dit jaar 117 miljoen euro extra uittrekken om kernafval van de reactor in Petten af te voeren. Dat meldt minister Carola Schouten van Landbouw vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.



De reactor in Petten produceert medische isotopen. Die worden gebruikt bij de behandeling van onder meer kanker en hart- en vaatziekten. Het afval dat nu opgeruimd moet worden, is ontstaan in het verleden bij andere activiteiten. De vaten verkeren in een beroerde toestand. Deels is niet eens duidelijk wat er precies in zit. Het afvoeren hiervan lijkt de verantwoordelijkheid van het bedrijf dat Petten uitbaat. Dat kan de kosten echter niet opbrengen.

De miljoenen zullen gebruikt worden om de vaten met radioactieve inhoud af te voeren naar de centrale opslag in Borssele.