Kabinet moet snel beslissen over landelijk vuurwerkverbod, schrijven vier burgemeesters in brief aan minister

'We willen juist nu het debat voeren omdat het straks tegen de jaarwisseling een andere lading krijgt. Vuurwerk is een onderwerp dat altijd tot een heftig debat leidt in de samenleving', aldus de woordvoerder van burgemeester Krikke. De tweede reden om het onderwerp nu aan te kaarten, is van praktischer aard. De jaarwisseling kost maanden voorbereiding. Grote gemeenten beginnen er al voor de zomer mee. 'En de vuurwerkbranche heeft ook recht op duidelijkheid, want die beginnen ook niet pas in november met hun inkoop.'



De burgemeesters van de grote steden wijzen erop dat een landelijk verbod meer effect heeft dan lokale regels. 'Dan kan het een wezenlijke bijdrage leveren aan het terugdringen van het aantal gevallen van vaak ernstige en blijvende letselschade en van de overlast', schrijft Krikke. Ze vreest dat lokale regulering slechts tot een 'waterbedeffect' zal leiden. Om effectief te zijn, is het volgens de burgemeesters noodzakelijk dat zowel de verkoop als het afsteken van knalvuurwerk en vuurpijlen wordt verboden.



'Als het in Den Haag niet mag en in het nabijgelegen Rijswijk wel, gaan mensen aan de andere kant van het gemeentebord staan om vuurwerk af te steken', aldus de woordvoerder. 'Dat levert rare situaties op. We willen het probleem niet bij andere gemeenten over de schutting gooien.'