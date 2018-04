Kabinet gaat optreden tegen wachtlijsten in geestelijke gezondheidszorg

Met deze trits maatregelen hoopt staatssecretaris Paul Blokhuis (ChristenUnie) van Volksgezondheid de impasse rond de wachtlijsten in de ggz te doorbreken, zegt hij in een interview met de Volkskrant. Hij vindt het 'onbestaanbaar' dat mensen maanden op behandeling moeten wachten voor hun psychische problemen, ziekten of verslavingen. Vandaag stuurt hij nieuwe rapportages over de wachtlijsten naar de Tweede kamer.



In een brief aan de Kamer wijst Blokhuis erop dat het probleem van de wachttijden zeer complex is en grote gevolgen kan hebben. In het interview zegt hij: 'Als iemand zo lang op behandeling moet wachten, kan het van kwaad tot erger gaan. Mensen raken in de schulden, verliezen hun baan, hun huwelijk loopt stuk.'