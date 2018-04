Kabinet broedt op nieuwe militaire missie Afghanistan, commando's en mariniers moeten Afghaanse special forces opleiden

Onder de voet

Het doel van extra gevechtstrainers is om in korte tijd meer goed getrainde Afghaanse special forces af te leveren. Dit is vrijwel de enige groep Afghanen die momenteel succesvol strijdt tegen de Taliban. Het reguliere leger en de politie worden voortdurend onder de voet gelopen.



De Nederlandse gevechtstrainers komen beschikbaar voor Afghanistan omdat de trainingsmissie in Noord-Irak op zijn eind lijkt te lopen. Van de vier Nederlandse trainingsteams daar zijn er nog maar twee over en binnenkort mogelijk nog maar één.



Binnen de regeringscoalitie is het sturen van gevechtstrainers niet onomstreden. Vooral de ChristenUnie zet liever in op deelname aan een stabilisatiemissie in Irak, zodat 'honderdduizenden vluchtelingen kunnen terugkeren naar huis', aldus CU-Kamerlid Voordewind. 'Het een hoeft het ander niet uit te sluiten', erkent hij. 'Maar het is afhankelijk van de capaciteit bij defensie.'



Minister Bijleveld was woensdag al in Washington om de plannen voor Afghanistan en Irak met haar ambtgenoot James Mattis te bespreken. Het kabinet zal naar alle waarschijnlijkheid net als de VS benadrukken dat extra militaire kracht nodig is om de Taliban terug aan de onderhandelingstafel te dwingen om vrede te sluiten. Het is absoluut mogelijk, zei Nicholson eind maart, dat onderhandelen en vechten tegelijkertijd plaatsvinden, zoals dat voorheen ook gebeurde in Noord-Ierland en Colombia.



Bijleveld: 'Onze inzet in Afghanistan vergt nog altijd een langetermijnaanpak. We kijken daarbij nadrukkelijk naar samenwerking met Duitsland.'