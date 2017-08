Kaak BNN-presentator Tim Hofman gebroken in confrontatie tijdens opnames #BOOS

In het BNN-programma #BOOS, dat alleen via YouTube wordt uitgezonden, komt Hofman op voor jongeren die allerlei problemen hebben.



De confrontatie met de huisbaas van de jongen liep snel uit de hand. Hofman liep tijdens de opnames flinke klappen op. In een reactie op Instagram zei de presentator dat zijn kaak in twee stukken was geslagen en dat hij de komende zes weken 'door een rietje moet eten'. Hij zegt op een later moment duidelijk te maken wat er precies was gebeurd. 'Ik kan je vertellen dat ik al drie uur een kroket naar binnen probeer te zuigen en dat dat echt gaat vervelen', liet hij weten.



BNN-voorzitter Zakaria Taouss zei eerder in een tweet dat het team van #BOOS maandagochtend belaagd werd. 'Tim en zijn cameraman zijn daarbij in het ziekenhuis beland', schreef Taouss. De omroep zegt verdere stappen te overwegen zodra meer duidelijk is over het incident.



De huisbaas, Ton Hendriks, maakte bekend aangifte te willen doen tegen Hofman. Volgens hem wilde de presentator in zijn kantoor filmen waarna de zaak uit de hand liep. 'Ze kwamen zomaar binnenwandelen', aldus de 72-jarige Hendriks tegen het blad Quote. Volgens Hendriks liet de BNN-ploeg ook confettispuiten knallen. 'Iedereen schrok zich het apezuur!' Hendriks zegt dat hij Hofman drie keer gevraagd heeft weg te gaan, maar de presentator zou geen gehoor hebben gegeven aan dat verzoek.