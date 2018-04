Justitie vervolgt voormalig bestuurders politievakbond op verdenking van gesjoemel

Justitie wil de beschuldigingen niet bevestigen. 'Over de precieze verdenkingen doen we geen mededelingen', aldus een woordvoerder. 'Het klopt dat we twee voormalige bestuursleden van de ANPV gaan vervolgen. Over een derde verdachte moeten we nog een beslissing nemen.'



Als vakbondsvoorzitter maakte Geert P. zich geregeld boos over de hoge salarissen van topfunctionarissen bij de politie. Volgens hem zou de politietop het goede voorbeeld moeten geven. 'Voor agenten is het onverteerbaar dat hun bazen meer verdienen dan de minister', zei hij daarover.