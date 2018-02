Justitie vervolgt GeenStijl om verspreiden seksfilmpje Patricia Paay

Het filmpje, waarin te zien was hoe Paay met een man plasseks had, werd het gesprek van de dag op sociale media, in tv-programma's en in kranten. Toen Patricia Paay aanschoof bij Jinek, haalde de talkshow 1,4 miljoen kijkers, een record. Paay noemde de affaire destijds een nachtmerrie. 'Je gaat ermee naar bed, je staat ermee op en denkt: o ja. Verschrikkelijk.' Ruim vijftig jaar is ze op televisie geweest. 'En dan denk je: dat is weg, zó ga ik de geschiedenis in.' Het liefst wilde ze 'ergens in een put zakken'.



Paays advocaat Johan Langelaar is daarom vol lof voor de stappen van politie en het Openbaar Ministerie. 'Het is ook een signaal naar anderen toe dat je niet ongestraft je gang kunt gaan', aldus Langelaar donderdag tegen website nu.nl. 'Het strafrechtelijke vervolgen van GeenStijl zal ze waarschijnlijk een boete opleveren. Die eerste winst hebben wij dus alvast.'

We houden het niet droog hier, en zijn reuze benieuwd hoe dit potje juridisch verpissen gaat eindigen GeenStijl in een bericht over de aanklacht