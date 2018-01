Justitie spoort 18 personen op die betogers tegen Zwarte Piet de weg versperden op de A7

Allen worden verdacht van het versperren van een openbare weg, het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg en het verhinderen van een betoging.



De eerste verdachten hebben maandag een brief gekregen dat ze zich bij de politie moeten melden voor verhoor. Het is nog niet duidelijk wie wel of niet strafrechtelijk vervolgd worden en wanneer een eventuele rechtszaak zal dienen. De officier van justitie neemt hierover binnenkort een besluit, mede op basis van de verhoren.



Het OM wilde maandag niet zeggen waarom de verdachten indertijd gewoon niet ter plekke zijn aangehouden. Ook wil het niet kwijt hoe de personen geïdentificeerd zijn. Volgens sommige berichten zou de politie op die dag de kentekens hebben genoteerd.



Advocaat Richard van der Weide, die de verdachten bijstaat, zegt dat zij 'in verband met het principiële karakter van de zaak' vrijwillig bij de politie een verklaring zullen afleggen. Om eventuele boetes te betalen, hebben sympathisanten ruim 40.000 euro opgehaald tijdens een inzamelingsactie.



De blokkade van de A7 ter hoogte van de afslag Oudehaske gebeurde voor de landelijke intocht van Sinterklaas op 18 november in Dokkum. Voorstanders van Zwarte Piet hielden op de snelweg enkele bussen tegen van betogers die wilden demonstreren tegen Zwarte Piet. Na de blokkade werd de demonstratie in Dokkum verboden. Begin december mochten de betogers tegen Zwarte Piet, onder begeleiding van de politie, toch demonstreren in Dokkum.