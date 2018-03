Justitie onderzoekt strafbare feiten bij vier euthanasiegevallen om 'signaal af te geven'

De arts had onvoldoende gezocht naar andere oplossingen

Zo kampte een 84-jarige patiënte met een euthanasiewens volgens haar huisarts met een 'voltooid leven'. De huisarts wilde haar daarom niet helpen: dit is niet voldoende grond voor euthanasie. Maar toen de vrouw bij de Levenseindekliniek aanklopte, oordeelde de arts dat ze een stapeling van ouderdomsklachten had en kreeg de vrouw wél euthanasie.



Het ging om een vrouw die haar hele leven zeer zelfstandig was geweest, maar er door al haar klachten zo slecht aan toe was dat ze nauwelijks meer kon bewegen. 'Eigenlijk zat zij te zitten'. De 'bijzondere, zeer eigenzinnige' vrouw wilde in dit stadium geen 'gepruts' meer: ze weigerde elke behandeling en was zelfs niet bereid om over een rollator te praten. In het verslag benoemde de arts expliciet dat ze de patiënte niet in de steek wilde laten. De toetsingscommissie oordeelde echter dat onzorgvuldig was gehandeld, omdat de arts onvoldoende had gezocht naar andere oplossingen.