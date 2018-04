Justitie onderzoekt nieuwe smeergeldzaken bij Nederlands familiebedrijf SHV

Schaduwboekhouding

Bij SHV, dat vorig jaar 1,4 miljard euro winst maakte op een omzet van bijna 20 miljard, werken 61 duizend mensen. Stephan Nanninga, de eerste topman van SHV die niet uit de familie zelf afkomstig is, nam in 2016 na twee jaar ontslag. Hij werd opgevolgd door Jeroen Drost. De familie Fentener van Vlissingen houdt toezicht via de raad van commissarissen. Annemiek Fentener van Vlissingen is voorzitter van de raad van commissarissen van SHV Holding. Zij is ook commissaris van De Nederlandsche Bank.



Het betalen van steekpenningen is sinds 2001 een misdrijf. Veel Nederlandse bedrijven blijken zich er nog steeds aan te bezondigen, met name om zaken te kunnen doen in het Midden-Oosten en landen in Afrika en Zuid-Amerika. Vaak opereren ze daarbij met een schaduwboekhouding. Vooral tijdens de crisis probeerden bedrijven op die manier nieuwe orders binnen te halen. Ballast Nedam, Damen Shipyards en SBM Offshore kwamen de afgelopen tijd in opspraak vanwege smeergeldaffaires. De OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, drong eerder aan op een hardere aanpak omdat Nederland te lankmoedig zou zijn. Dit jaar werd ING te kennen gegeven dat zij onvoldoende had opgetreden bij smeergeldbetalingen via de bank. Shell ontsloeg een van zijn topbestuurders vanwege een smeergeldzaak in Nigeria.



Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek van het OM zouden ook bij SHV meer koppen kunnen rollen.