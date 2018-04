Justitie eist 5 jaar cel tegen ex-docent Cheider vanwege seksueel misbruik leerlingen

Verhuisd

In februari 2016 werd S. aangehouden in Israël en in november werd hij uitgeleverd aan Nederland. Sindsdien zit hij in voorarrest. Op advies van zijn verdediging heeft hij niet meegewerkt aan rapportages, onder meer in het Pieter Baan Centrum.



De rechtszaak in de rechtbank in Amsterdam is maandag begonnen. Toen werden onder meer achter gesloten deuren videobeelden van de verhoren van de leerlingen bekeken. Dinsdag kwamen twee getuigedeskundigen aan het woord die waren opgeroepen door de verdediging en de rechtbank. Ook spraken een leerling en een vader over het misbruik. De advocaat van de slachtoffers las eveneens de verklaring voor van een moeder die er niet bij kon zijn omdat ze nu met haar gezin in België woont. Morgen wordt de zaak hervat.