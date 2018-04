Juristen: we moeten de levenslange gevangenisstraf afschaffen

Levenslange gevangenisstraf werd in 1870 ingevoerd, als alternatief voor de doodstraf. Het was lange tijd gebruikelijk dat gratie werd verleend, waardoor levenslang werd omgezet in een tijdelijke straf. In 1986 was dat voor het laatst. Daarna kreeg alleen nog één terminaal zieke gratie in 2009, die kort daarna overleed.



Levenslang is in Nederland dus echt levenslang. Het EHRM oordeelde in 2013 meermaals dat dit onmenselijk is. Daarom oordeelt een adviescollege van juristen en gedragswetenschappers na 25 jaar of de gedetineerde kan beginnen met resocialisatieactiviteiten. Twee jaar later begint de minister van Justitie een gratieprocedure.



Aan het herbeoordelingsproces en gratie zijn voorwaarden gesteld, zoals een laag recidiverisico, goed gedrag en de impact op slachtoffer(s) en nabestaanden.