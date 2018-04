Juristen stellen Qatar aansprakelijk voor oorlogsschade die Syriërs door terreurgroep Al Nusra is aangedaan

In de brief verwijt Zegveld de Qatarese overheid dat die nog steeds de terreurorganisatie Al Nusra financiert, en dat alles wat de Emir publiekelijk (onlangs bij president Trump en bondskanselier Merkel) zegt te doen tegen organisaties die terrorisme faciliteren, slechts 'window dressing' is. 'Strafvervolgingen van zulke organisaties kwamen onnodig laat en leidden tot niets', schrijft de advocaat.



Op sanctielijsten van onder meer de VS, de VN, de Europese Unie en Qatar zelf, staan Qatarese terreurverdachten die volgens Ocampo, Crane en Zegveld aantoonbaar financiële banden hebben met de staat Qatar, een tribaal georganiseerde samenleving. Ook wijzen de juristen erop dat internationaal veel wetenschappelijk en journalistiek onderzoek naar financiële geldstromen van en naar terreurgroepen is verricht. Vaststaat volgens Zegveld 'dat de voormalige Qatarese premier zelf publiekelijk heeft toegegeven dat Qatar Al Nusra heeft gefinancierd'.



Ocampo, Crane en Zegveld denken een haalbare zaak te hebben, omdat de banden tussen Qatar en het Westen goed zijn en omdat het civielrecht minder vergaande bewijsmiddelen vergt dan het strafrecht. 'In het Context-proces tegen ronselaars van jongeren voor het jihadisme waren omstreden uitspraken van de verdachten al voldoende om tot een veroordeling te komen', aldus Zegveld.



Een interessante procedure, reageert Cedric Ryngeart, hoogleraar Internationaal Recht aan de Universiteit Utrecht. 'Maar ik zie het niet gebeuren.' Volgens hem is het de vraag of een Nederlandse rechter zich bevoegd acht. Zegveld betwist dat: 'De rechtspraak in Qatar is onderdeel van het staatssysteem. Een van onze grote verwijten is juist dat die financiers van terrorisme niet serieus berecht.'



Een land geniet bovendien immuniteit en kan niet voor de rechter worden gedaagd bij staatspolitieke activiteiten. Volgens het juristenconsortium is hier echter verdedigbaar dat de financiering van terreur kan worden gezien als een private, commerciële handeling van Qatar. Ryngaert zet daar vraagtekens bij. 'Je hebt hier land A dat partij B betaalt. Met dat geld schendt B de mensenrechten. Je moet wel heel creatief argumenteren dat dat een commerciële activiteit is.'

Je moet wel heel creatief argumenteren dat dat een commerciële activiteit is