Jorge Zorreguieta was hier officieel onwelkom - maar officieus kind aan huis

Bij de verlovingsaankondiging, op 30 maart 2001, werd definitief bekend dat Jorge Zorreguieta niet naar het huwelijk zou komen. De beslissing was behalve door Kok afgedwongen door bemiddeling van minister van staat Max van der Stoel en door een onafhankelijk rapport van Michiel Baud, dat de premier in het diepste geheim had laten opstellen. Bovendien onderstreepte Máxima in een verklaring haar democratische gezindheid. 'Het spijt mij dat hij zijn best heeft gedaan voor de landbouw in een verkeerd regime.'



Het huwelijk vond plaats op 2 februari 2002. Twee jaar later al zat Jorge Zorreguieta vooraan in de kerk, naast Beatrix, toen prinses Amalia werd gedoopt. Hij zou nog veel vaker in Nederland zichtbaar zijn. Maar niet bij de inhuldiging van Willem-Alexander, omdat dat weer een officiële staatsaangelegenheid was. Het waren noodzakelijke offers om het koningschap van Willem-Alexander niet op voorhand te belasten.