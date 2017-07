Jongeren die door rechter therapie opgelegd krijgen, moeten daar soms wel een jaar op wachten

Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie laat jaarlijks in ongeveer zevenhonderd jeugdzaken een rapport over de minderjarige verdachte maken met onder meer een advies aan de rechter over passende therapie om herhaling van het misdrijf te voorkomen. Dat varieert van trainingen om agressie of druggebruik tegen te gaan tot gezinsbegeleiding en behandelingen in de forensische geestelijke gezondheidszorg. De rechter volgt vaak dit advies.



In deze therapieën leren jongeren bijvoorbeeld hoe ze door een andere manier van denken minder achterdochtig kunnen worden. Of hoe ze aan zichzelf kunnen herkennen wanneer ze zo opgefokt raken dat ze even diep adem moeten halen voor te handelen. Uit onderzoek is gebleken dat jongeren die dergelijke behandelingen krijgen aanmerkelijk minder vaak opnieuw over de schreef gaan. Jongeren die geen therapie volgen, hebben dus meer kans weer een geweldsdelict te plegen.

