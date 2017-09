Jongen (14) in Katlijk bekent dat hij zijn ouders met mes heeft gedood

Ouderdoding

Ouderdoding, of parricide, is zeldzaam in Nederland. Sinds 1992 is het 134 keer voorgekomen, 3 procent van het totale aantal dodingen. Dat blijkt uit cijfers van Marieke Liem, criminoloog van de Universiteit Leiden. De dader - meestal een zoon - was in 22 gevallen minderjarig.



Dubbele ouderdoding, waar hier mogelijk sprake van is, vindt vrijwel nooit plaats: sinds 1992 vier keer. Eén keer was de dader minderjarig. In 1996 brengt Eva van R., een dag voor haar achttiende verjaardag, samen met haar vriend Emile R. haar vader en stiefmoeder met een hakbijl om het leven. Eva zegt dat ze in haar kinderjaren door haar vader is misbruikt.



Er zijn verschillende oorzaken van ouderdodingen, zegt Liem. De meest gangbare onder jeugdige daders is wraak: er is een jarenlange mishandeling aan voorafgegaan of de dader is misbruikt. Psychische problemen kunnen er ook aan ten grondslag liggen: de dader verkeert, mogelijk door een psychose, in een waan als hij zijn ouder om het leven brengt.



Extreem antisociaal gedrag van de dader vormt een derde oorzaak. Ten slotte kan de dood van de ouders in de ogen van de dader opportuun zijn: het levert iets op, zoals een erfenis.