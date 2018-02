Jan Pieterszoon Coen en Michiel de Ruyter krijgen asiel in Urk

Urk ontfermt zich over onze geplaagde zeehelden. Jan Pieterszoon Coen en Michiel de Ruyter die in de rest van het land steeds meer persona non grata zijn, worden in Urk met open armen ontvangen. De straten in de nieuwe wijk Schokkerhoek worden naar hen vernoemd, iets wat in de rest van Nederland decennia niet meer is vertoond. Iedere voormalige Hollandse held kan voortaan in Urk asiel aanvragen.



De Urkers, die van alle Nederlanders het meeste geven aan goede doelen, laten zich weer eens van hun meest menselijke kant zien. 'U en ik hebben ook foute dingen gedaan', sprak een Urker tegen de NOS.