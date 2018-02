Jaarlijks worden in Nederland 40.000 personen vermist, onder wie Orlando. Welke afwegingen maakt de politie?

Hoe gaat de politie om met vermissingen?

Dat wordt per geval bekeken. 'De politie wint eerst zoveel mogelijk informatie in en gaat dan prioriteren', zegt Kraszewski. 'Bij kinderen onder de 13 jaar, dementerende bejaarden en mensen die medicijnen nodig hebben, wordt alles uit de kast gehaald. In andere gevallen, bijvoorbeeld als het gaat om een puber van 16 die voor de derde keer na een ruzie met zijn vader is weggelopen, is het niet meteen nodig om met de ME, paarden en een helikopter uit te rukken.'



In de zaak-Orlando werd het onderzoek pas op zondag, een week na zijn vermissing, 'opgeschaald'. De politie verspreidde een persbericht en flyerde in de wijk Ypenburg. Ook werd bekend dat de Grindr-date van Orlando niet werd aangemerkt als verdachte. Het verhoor gaf hiertoe geen aanleiding. Camerabeelden uit de omgeving leverden niets op en uit onderzoek bleek dat Orlando zijn telefoon en bankpas sinds de dag van de verdwijning niet meer had gebruikt.



Pas afgelopen maandag werd door de politie een Team Grootschalige Opsporing (TGO) opgetuigd. Dit is een indicatie dat rekening werd gehouden met een misdrijf. Een TGO staat in nauw contact met de officier van justitie, die een strafrechtelijk onderzoek instelt. Rechercheurs zijn vanaf dat moment dag en nacht in de weer om een vermist persoon op te sporen.



Waarom het bij Orlando een week duurde voordat een TGO in het leven werd geroepen, wil de politie niet zeggen. 'We kijken nu vooruit en focussen ons op het onderzoek naar de doodsoorzaak, de vindplaats en wat er gebeurd kan zijn', zegt politiewoordvoerder Danielle Kool. Een andere woordvoerder: 'Bel over twee weken nog eens terug. In verband met de actualiteit kunnen we hier nu nog niets over zeggen.'