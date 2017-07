Islamitische school ten onrechte subsidie geweigerd; staatssecretaris moet alsnog geld beschikbaar stellen

Dekker besloot in 2016 de Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO) niet te bekostigen, omdat het bestuur in 2014 'niet onmiddellijk, onvoorwaardelijk en publiekelijk afstand had genomen' van de oproep van een toenmalig bestuurslid op Facebook waarin hij oproept tot een steunbetuiging aan IS. Die houding van het bestuur staat onderwijs gericht op 'actief burgerschap en sociale integratie' in de weg, schreef de staatssecretaris vorige maand aan de Tweede Kamer.



Om die reden verwacht Dekker dat SIO niet zal voldoen aan de wettelijke bekostigingsvoorwaarden voor scholen. De Raad van State erkent dat de school niet direct afstand heeft genomen van de uitspraak, maar oordeelde dat dit 'onvoldoende grondslag' is voor het weigeren van een startbekostiging, aanvullende bekostiging en reguliere bekostiging voor de periode van 1 augustus 2017 tot 1 januari 2018.



In 2011 besloot Dekker nog dat de SIO wel in aanmerking kwam voor subsidie. Het Facebookbericht over IS mag dit niet in de weg staan van de Raad van State, omdat 'SIO in eigen bestuursvergaderingen, jegens de politie en tegenover een verslaggever van de pers ervan heeft getuigd de gewraakte opvattingen van niet te delen'. In september 2014 is de schrijver van het IS-bericht bovendien uitgeschreven als bestuurslid.