Is in Nederland wel voldoende academische vrijheid? Ja, zegt de KNAW

Reactie VSNU Universiteitsvereniging VSNU zegt in een eerste reactie blij te zijn met het KNAW-advies. 'Het is mooi om te lezen dat er volgens de KNAW geen directe zorg is als het gaat om de vrijheid van de wetenschap. Uiteraard vindt de VSNU het van groot belang dat die niet aangetast wordt.' De aanbevelingen in het advies om alert te zijn op aantasting van de vrijheid sluiten aan bij de gedragscodes van de universiteiten, aldus de VSNU-verklaring. Volgens een woordvoerder heeft de huidige VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg geen nadere reactie op het KNAW-advies dat voortkomt uit een motie die hij een jaar geleden als VVD-kamerlid indiende. Daarbij verwees hij in de media naar Amerikaanse zorgen over onvoldoende politieke diversiteit in de academische wereld.

Aanleiding voor uw advies is de motie Straus-Duisenberg van februari 2017 die minister Bussemaker vroeg om de politieke voorkeur van wetenschappers in kaart te laten brengen. Door de KNAW.



Schrijver: 'Zo is het vorig jaar in de media en in het Kamerdebat wel voorgesteld, maar in de tekst van de motie staat er niks over. Ik heb me daar ook over verwonderd, maar zo is het wel. Wij houden ons heel zakelijk aan die motie, die vraagt of er sprake is van zelfcensuur en gebrek aan perspectieven. Het is voor de KNAW eigenlijk een mooie aanleiding om nog eens de beginselen van behoorlijke wetenschapsbeoefening uit de doeken te doen.'