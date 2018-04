Inspectiedienst blijft overtredingen Schiphol voorlopig gedogen: 'Nieuwe handhaving leidt tot minder overlast'

Onderzoeksraad bekijkt ernstig incident De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) stelt een onderzoek in naar een ‘ernstig incident’ dat zich vorige week donderdag bij Schiphol heeft voorgedaan. Twee vliegtuigen kwamen gevaarlijk dicht bij elkaar. Het ene was bezig met een landing op de Zwanenburgbaan maar maakte een doorstart, en kwam daardoor te dicht bij een toestel dat net toestemming had gekregen om – van een andere baan – op te stijgen. De OVV waarschuwde vorig jaar al voor de veiligheidsrisico’s op Schiphol nu die luchthaven steeds drukker bevlogen wordt en aan de grens zit van het toegestane aantal vluchten, 500 duizend per jaar. In 2016 had Schiphol te maken met 47 zogeheten runway incursions, incidenten op of rond start- en landingsbanen. Daarmee scoort Schiphol aanzienlijk slechter dan andere Europese luchthavens.

Boomhouwer zei dat wel vaststaat dat een onderdeel van het nieuwe stelsel, de zogeheten vierdebaanregel, nu al aantoonbaar niet werkt. NHHS heeft als kern dat er zo veel mogelijk moet worden gevlogen op en vanaf de Polderbaan en Kaagbaan (leidend tot het minste aantal gehinderden) en dat drie secundaire banen (waaronder de Aalsmeerbaan) alleen in combinatie met een voorkeursbaan mogen worden gebruikt.

Ook voor die vierdebaanregel gelden maxima voor het aantal vliegtuigen en die zijn bij herhaling overschreden, blijkt uit de cijfers. De ILT betwist dat niet, maar zegt dat de veroorzaakte hinder voor omwonenden enorm meevalt. Rozenbrand: 'Over 2017 zijn de overtredingen op het totaal van bijna 500 duizend vluchten niet kwantificeerbaar, zo klein is het aantal.'

De bestuursrechter doet op 13 april uitspraak en beantwoordt dan de vraag of het spoedseisend is dat de ILT wél gaat optreden in plaats van gedogen. Minister Van Nieuwenhuizen zei gisteren in de Tweede Kamer dat NHHS op zijn vroegst in 2019 een wettelijke basis heeft. Zo lang dat niet het geval is wordt 'anticiperend gehandhaafd'.