Informatieplicht voor AOW'ers uit Turkije en Marokko met aanvullende bijstand

AOW-uitkering

Wie een jaar of meer in het buitenland heeft gewoond, wordt gekort op de AOW

Wie tussen zijn 15de verjaardag en de dag waarop hij AOW krijgt in Nederland heeft gewoond, krijgt een volledige AOW-uitkering. Maar wie een jaar of meer in het buitenland heeft gewoond, wordt gekort op de AOW. Als pensioen of vermogen is opgebouwd kan dit de inkomensval dempen. Maar wie dat niet heeft, zakt door de armoedegrens die voor inkomens is vastgesteld.



Ouderen die een onvolledige AOW krijgen en geen spaargeld of ander inkomen zoals pensioen hebben, kunnen dan de Aanvullende inkomensvoorziening voor ouderen, kort gezegd de AIO-aanvulling, aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank.