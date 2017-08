In Turkije vermist stel uit Haaksbergen terecht, van derde vermiste 'ontbreekt ieder spoor'

Het stel is dinsdag niet aangehouden, maar een woordvoerder van de politie Oost-Nederland sluit niet uit dat de twee betrokken zijn geweest bij een misdrijf. 'In het onderzoek zou een strafrechtelijke component kunnen zitten.'



De politie wil niet zeggen hoe ze het echtpaar in Turkije uiteindelijk op het spoor zijn gekomen. Het lijkt erop dat ze ook zelf contact hebben proberen te zoeken met Nederlandse instanties. Maandag werden ze volgens meerdere bronnen gesignaleerd bij de ambassade in Ankara, maar die was al dicht.



Het enige dat de politie wil zeggen over de ontmoeting van dinsdag, is dat de twee in goede gezondheid zijn aangetroffen en dat onder meer is gesproken over de verdwijning van Hoffman. Over de inhoud van het gesprek doet de politie geen uitspraken.