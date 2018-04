In opspraak geraakte Wybren van Haga (VVD) blijft; meerderheid coalitie intact

De coalitie kan daarmee opgelucht ademhalen. De vrees bestond dat de welvarende zakenman uit de VVD op zou stappen als het oordeel van de integriteitscommissie negatief zou uitvallen. Het kabinet Rutte III zou in dat geval zijn meerderheid van slechts één zetel verliezen.



Van Haga kwam in opspraak na publicaties in Het Parool. De krant onthulde dat in meerdere panden van de VVD'er tegen de regels in groepsbewoning plaatsvond. Van Haga had daarvoor niet de benodigde vergunningen. Volgens de VVD'er kwam dat omdat de nieuwe regels 'abrupt' waren ingevoerd. De integriteitscommissie accepteert die verklaring.



Het Kamerlid toont in een schriftelijke verklaring wel enig berouw. 'Ik zeg wel dat ik - gegeven mijn voorbeeldfunctie als (kandidaat-)kamerlid - eerder had moeten beginnen met het anticiperend voldoen aan die nieuwe regels.'