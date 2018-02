In Nederland zijn oude helden de boeven van nu - maar Urk wil juist straatnamen naar hen vernoemen

Straatbeeld

Straatnamen die elders ten prooi vallen aan de hinderlijke behoefte om onze voorouders de maat te nemen, zullen in Urk behouden blijven

Post gaf tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag dan ook gretig gehoor aan de unaniem aanvaarde motie van zijn partijgenoot Jan Koffeman (Hart voor Urk) om straten in de nieuw te bouwen wijk Schokkerbroek te vernoemen naar de mannen die elders in Nederland geleidelijk uit het straatbeeld zouden verdwijnen.



Op de uitkomst van dit proces wil Post niet vooruit lopen. De burgerij zal worden opgeroepen om met suggesties voor klinkende heldennamen - lokaal en nationaal - te komen, en daaruit zal de straatnaamcommissie, die in afwachting van de benoeming van nieuwe leden uitsluitend uit Post bestaat, een keuze maken. Maar hij kent zijn dorpsgenoten genoeg om te weten dat in elk geval één straat in de toekomstige zeeheldenbuurt zal worden vernoemd naar 'Nederlands trots, Michiel Adriaenszoon de Ruyter'.



'Zijn naam wordt in Urk nog met eerbied genoemd. En 'In een blauw geruite kiel' wordt hier nog met overgave gezongen.' Straatnamen die elders ten prooi vallen aan de hinderlijke behoefte om onze voorouders de maat te nemen, zullen in Urk behouden blijven. Standbeelden die van hun sokkel worden gelicht, krijgen in Urk een ereplaats.