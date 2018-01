In de voetsporen van wolf Naya

Wat ik nog niet had gemeld: in het Reestdal probeerde ik me te verplaatsen in de wolf. Ik vroeg me af of het 2-jarige vrouwtje dat in de tweede helft van december het oosten en zuiden van ons land doorliep naar België hier is geweest. Die kans is groot, dacht ik, of eigenlijk: als ik Naya was geweest - zo heet ze inmiddels - was ik zeker een stukje langs de Reest gelopen. Tenminste, als je zoals Naya in Twente het land was binnengekomen en op weg was naar De Wijk, en de A28.