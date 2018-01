In de badkamer ontdekten ze een vloer onder water waar taugé in gekweekt werd

Het beste burenverhaal

In de zeventiger jaren betrokken we een flat in Heemskerk. We gingen samenwonen in een mooie grote ruimte op de derde verdieping, die we gezellig maakten met zeegrasmatten op de vloer, gordijnen met oranje psychedelische patronen, twee manoustoelen en een bielzen tafel met veel asbakken, een pick-up en onze eerste elpees; het leven was vurrukkuluk.