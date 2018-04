In Barendrecht staat de grootste (lokale) partij aan de zijlijn

'Volstrekt democratisch'

Zaterdag was ik op de voetbalvereniging, een uitstekende omgeving om de volksmening te peilen, en iedereen walgt hiervan EVB-fractievoorzitter Lennart van der Linden

De ene partij heeft meer recht van spreken dan de ander, stelt Van der Linden. 'Met sommige partijen hebben we het flink aan de stok gehad. Vier jaar geleden is er bijvoorbeeld met de VVD over en weer wat mot geweest.' Met het CDA en CU/SGP heeft Van der Linden naar eigen zeggen 'prima samengewerkt' en dat geldt ook voor D66. Hij is dan ook verbaasd over de coalitie.



VVD' er Van der Welle erkent dat de grootste partij als eerste aan zet is. 'We waren bij elkaar aan het aftasten wie een coalitie wilde vormen met EVB. Niemand zat erom te springen. Sterker nog: alle partijen hadden grote bezwaren.'



Van der Linden stelt dat het 'volstrekt democratisch' is om een coalitie te vormen zonder de grootste partij. Maar: 'Er is in Barendrecht expliciet afgesproken dat de grootste partij het voortouw neemt in de verkenning. Ik heb twee informateurs voorgesteld. De andere partijen bleven maar draaien. Vorige week bleek waarom: ze waren de achterkamertjes ingedoken en hadden elkaar al gevonden.' Hij vraagt zich af wat GroenLinks-stemmers ervan vinden dat hun partij opeens met de VVD in zee gaat. 'Niemand van de partijen heeft gezegd dat ze elkaar zouden opzoeken na zo'n uitslag.'