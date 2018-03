Ik zag een scharminkelig oud vrouwtje op haar hurken dat verschrikt in het licht keek

In plaats van isolatie hadden ze oude panty's tussen de kozijnen gepropt. De gordijnen had mevrouw zelf gebreid. Muren en plafonds waren okergeel van het roken en er stonden gammele oude gaskachels. Maar nu gingen ze dan samen naar een bejaardenwoninkje. Wij waren dolblij met de opknapper die ze achterlieten.



Het klussen begon. 'Wat een gekke kuiltjes hebben we ineens overal in de tuin', zei ik op een dag. 'En er komen er steeds meer bij. Wat zijn dat toch voor dieren?' Op een avond, het was al heel laat, moest ik iets ophalen in het huis. Het was stikdonker en ik hoorde gescharrel onder de hortensia's. Ah, de geheimzinnige beestjes.