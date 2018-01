Huwelijkse voorwaarden, kinderopvangtoeslag en de hypotheek: dit is er allemaal veranderd per 1 januari

- Als hun kind naar de peuterspeelzaal gaat, krijgen ouders vanaf nu ook

kinderopvangtoeslag.



- De eisen voor de kwaliteit van de kinderopvang worden strenger.



- Vanaf nu kunnen zedendelinquenten en daders van zware geweldsmisdrijven langer onder intensief toezicht blijven.



- De kinderrechter mag beslissen over het contact of omgang van kinderen met de ouder die zijn partner heeft gedood.



- Organisaties in vitale sectoren moeten digitale inbraken en storingen melden bij het Nationaal Cyber Security Centrum.



- Nederland is voor een jaar lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.



- Vier Nederlandse F-16's gaan vanaf een basis in Jordanië in Irak en Oost-Syrië weer doelen van terreurgroep IS bombarderen.



- De landbouwregeling geldt niet meer. Dit was een fiscale regel die landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers de mogelijkheid gaf geen btw in rekening te hoeven brengen en geen btw-administratie bij te hoeven houden, om zo de administratieve lasten te verlagen.



- Glastuinbouwbedrijven moeten vanaf nu hun gewasbeschermingsmiddelen uit het afvalwater zuiveren.