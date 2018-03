Huidige eindexamens volgens VO-raad niet meer van deze tijd: 'Het moet flexibeler en minder cognitief'

René Kneyber, wiskundedocent en mede-auteur van het boek Toetsrevolutie, is het in grote lijnen eens met het pleidooi van de VO-raad: 'Er is in het onderwijs bovenmatig veel aandacht voor de onderwerpen die in het examen aan bod komen. Je ziet bijvoorbeeld dat leerlingen met een havo- of vwo-diploma geen teksten meer kunnen schrijven. Dat komt doordat daar in het centraal examen geen aandacht meer voor is.'



Daardoor neemt de waarde van het diploma inderdaad af, erkent Kneyber. 'Het is niet meer zo dat een havo-diploma automatisch een toegangsbewijs is voor een hogeschool. Opleidingen gaan steeds meer aanvullende eisen stellen; ze gaan screenen, ze gaan in gesprek. Het lijkt op selectie aan de poort. Middelbare scholen moeten zich dan afvragen: is er misschien iets mis met de wijze waarop wij de leerlingen afleveren?'

