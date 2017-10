Hoopvol gestemd PvdA met meer linksere accenten: 'Het draait om mensen en geluk'

Linkse lente

De nieuwe voorzitter Vedelaar wil 'het lokale' terugbrengen bij de PvdA. 'In de medialogica en de Haagse politiek draait het vooral om de Randstad. Maar de aardbevingschade in Groningen, het gebrek aan banen in Zuid-Limburg, dat is niet 'ver weg'. Het zijn de problemen van ons allemaal.'



Ze legt ook 'linksere accenten' dan de afgelopen tijd gebruikelijk was bij de PvdA. 'Wat van ons allemaal hoort te zijn, moeten we niet langer overlaten aan de markt. Zorg draait niet om winst en politiek gaat niet over statistieken en grafieken maar over mensen en geluk.'



En ook zij wil, net als Asscher, een linkse samenwerking. Daarover heeft ze vrijdag meteen nadat zij was aangewezen als nieuwe voorzitter met SP-voorzitter Ron Meyer gesproken. Haar GroenLinks-collega Marjolijn Meijer was erbij in Nieuwegein. Al is dit 'links' in de Tweede Kamer samen kleiner dan de PvdA de afgelopen jaren alleen was, toch hoopt de PvdA dat de 'linkse lente' op deze gure herfstdag is begonnen.