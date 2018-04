Hoogleraren: Van der Laan was onzorgvuldig bij procedure Holocaustmonument

Onveilig doolhof

Problematisch is volgens de bezwaarmakers dat het ontwerp van Libeskind op sommige plekken zeven meter hoog is en het zicht op de achterliggende Hoftuin en Hermitage ontneemt. Het doolhof van muren zou snel verloederen en onveilig zijn. Bovenal is het plantsoentje simpelweg te klein, waardoor er ook erg weinig ruimte zou zijn om herdenkingen te organiseren. De buurt wil het plantsoentje met de bomen en het zicht op de Hoftuin behouden.



Juridisch zijn de bezwaren tegen het monument zelf gewichtiger dan die tegen de locatie, stellen hoogleraren Schilder en Marseille. 'Het aanwijzen van een plek is een discretionaire bevoegdheid van de gemeente waar een rechter niet zozeer een streep door zal zetten.' De kwestie blijft bovenal een politieke, stelt Jon Schilder. 'Als de bezwaarcommissie ook oordeelt dat de belangen van omwonenden ondergesneeuwd zijn en aan het stadsbestuur adviseert er nog eens goed naar te kijken, is het vervolgens aan de nieuwe gemeenteraad om te beslissen of ze dat ook doen.'



Het stadsdeel Centrum, waar het bezwaarschrift is ingediend, wil lopende de procedure niet inhoudelijk reageren.