Hogeschool Rotterdam sluit gebouw om Grenfell Tower-scenario te voorkomen: gevel mogelijk niet brandveilig

'We realiseren ons dat dit een buitengewoon ingrijpend besluit is, maar de veiligheid van onze medewerkers en studenten staat bij ons voorop', zegt collegevoorzitter Ron Bormans in een verklaring. 'We zullen alles in het werk stellen om de impact van dit besluit tot een minimum te beperken.'



Het gaat om het oudste bouwdeel (bouwdeel C) op de locatie Kralingse Zoom, waar 3.500 studenten en medewerkers van de Rotterdamse Business School zijn gevestigd. Hieronder vallen de internationale opleidingen.



Alle lessen en tentamens die staan ingeroosterd in dit gebouw komen te vervallen. De studenten worden op locatie opgevangen en doorverwezen naar nieuwe lokalen.



Het definitieve rapport over de brandveiligheid verschijnt volgende week woensdag. 'Op basis van de uitkomsten wordt bepaald of er maatregelen voor de lange termijn nodig zijn en wat dat betekent voor het gebruik van dit bouwdeel', aldus de hogeschool.