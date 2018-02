Hoge Raad: voor betaalde seks met minderjarige volstaat één dag cel (plus een taakstraf)

Milder

Justitie heeft hoog ingezet in de Valkenburgse zedenzaak en wilde met pittige celstraffen een signaal afgeven naar potentiële seksklanten. 'De andere kant van seksuele uitbuiting is dat er klanten zijn die de markt voor deze vorm van mensenhandel in stand houden', stelde advocaat-generaal Hans Pieters tijdens de zittingen voor het Hof. 'Deze zaken moeten ook een preventieve werking hebben. Bij één klant minder is een minderjarige prostituee ten minste één keer minder misbruikt.'



Maar de rechters oordelen over het algemeen milder in zulke zedenzaken. Ze gaan voor maatwerk en lijken in veel gevallen een taakstraf passender te vinden. Die beoordeling wordt bevestigd door het hoogste rechtscollege. 'Aan de feitenrechter komt een grote vrijheid toe bij de strafoplegging', aldus de Hoge Raad, die onderstreept alleen te toetsen of de feitenrechter de wet- en regelgeving goed heeft uitgelegd en of dit begrijpelijk en voldoende gemotiveerd is.



De straffen voor de hoerenlopers blijven overeind en zijn nu definitief. Eerder werd 'pooierboy' Armin A. onherroepelijk veroordeeld tot twee jaar cel. Twee vermoedelijke klanten van 'Kimberley' pleegden zelfmoord toen de Valkenburger zedenzaak drie jaar geleden in de openbaarheid kwam.